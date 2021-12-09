США открыто обвинили Тупицкого и Портнова в коррупции

Главное: Госдеп США ввел санкции в отношении бывшего главу Конституционного суда Украины Алекандра Тупицкого. Это связано с его «значительными коррупционными действиями». Также американцы внесли в санационный список бывшего заместителя главы АПУ времен Виктора Януковича Андрея Портнова и его благотворительный фонд.

Детали: Государственный департамент США включил бывшего главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого в список лиц, против которых действуют санкции Соединенных Штатов Америки. Как сообщается на официальном сайте учреждения, его обвиняют в значительных эпизодах коррупции.

«Александр Тупицкий, бывший председатель Конституционного суда Украины, за значительные коррупционные действия, включая получение денежной взятки в ходе работы в судебной системе Украины», — говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Под санкции также попала жена судьи Ольга Тупицкая.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, правительство страны также применило санкции в отношении бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова и его благотворительного фонда.

Его внесли в перечень высокопоставленных должностных лиц, причастных к масштабной коррупции по так называемому «Закону Магнитского».

В обосновании санкций объясняется, что Портнов наладил широкие связи с судебным и правоохранительным аппаратом Украины путем взяточничества.

«Широко известный как судебный посредник, Портнов заслуженно обвинялся в использовании своего влияния на подкуп доступа и принятия решений в украинских судах, а также в подрыве усилий по реформированию. По состоянию на 2019 год, Портнов предпринял шаги по контролю за украинской судебной системой, влиянием на соответствующее законодательство, стремился назначить лояльных чиновников на высшие судебные должности и поддержать судебные решения», — говорится в заявлении.

Отметим, что санкции по этому закону предусматривают запрет на въезд в США, а именно отказ в предоставлении визы, арест имущества и блокирование всех финансовых активов лица в банках США.

В тему: 27 октября 2020 года Конституционный суд по представлению народных депутатов от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и группы «За майбутне» отменил антикоррупционную реформу. При этом НАПК выявило конфликт интересов по данному решению, как минимум, у двух судей, которых заподозрили в недостоверном декларировании доходов.

28 октября суд опубликовал решение, в соответствии с которым признал чрезмерной уголовную ответственность за подачу чиновниками недостоверной информации о своих доходах. В тот же день НАПК закрыло свободный и бесплатный доступ к реестру электронных деклараций.

Как объяснил судья-докладчик по этому делу Игорья Слиденко, своим решением КСУ хотел избавить только судей от проверок их деклараций о доходах.

29 октября 2020 года президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании ничтожным и не имеющим правовых последствий, и отменить соответствующие изменения в закон «О предотвращении коррупции». При это в некоторых положениях он противоречит действующей Конституции Украины.

В связи с этим глава КСУ Александр Тупицкий и представители оппозиционных партий обвинили его в узурпации власти.

В ответ в отношении Тупицкого и судей КСУ были возбуждены уголовные производства о захвате власти.