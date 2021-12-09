В УПЦ рассказали, о чем просят Бога во время Литургии

Главное: Духовный мир должен быть главным духовным состоянием во время литургии.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал архидиакон Анатолий (Чирченко) для проекта «Тайны богослужения».

«Когда мы приходим на Божественную литургию для того, чтобы причаститься Тела и Крови Господних и иметь прощение наших грехов, иметь помощь от Бога через Святые Тайны и бороться со своим грехом, мы предстаем пред Господом, мы возносим к Нему свои просьбы и, понимая глубину своих грехов, есть одна надежда — на милость Господню», — отметил отец Анатолий.

Он напомнил, что главной целью христианина должно быть понимание своих грехов и стремление изменить свою жизнь.

"Главной добродетелью каждого христианина должно быть понимание своих грехов, видение своих грехов и стремление к изменению своей жизни, то есть искоренению грехов из своей жизни. Это нелегко делать, но каждый христиане все же за период своей жизни преследуют цель — бороться со своим грехом«,- подчеркнул архидиакон Анатолий.

Также он рассказал о духовном смысле ектении, как одной из важных составляющих богослужения.

В новом выпуске проекта «Тайны богослужения» зрители узнают, почему Великая ектения называется Мирной, и что это за «мир», почему последняя просьба ектении содержит упоминание о Пресвятой Богородице какие именно блага мы просим у Господа во время ектении, что вкладываем в прошение к Богу «Господи, помилуй!», о какой милости идет речь.

В прошлом выпуске иеромонах Афанасий (Стрельцов) рассказал, почему нельзя опаздывать на Литургию.

В тему: Священник УПЦ рассказал, как дела милосердия приближают к Богу.