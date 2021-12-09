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Новости > В Украине решили штрафовать за отрицание российской агрессии

В Украине решили штрафовать за отрицание российской агрессии

Агата Кловская
09.12.21 16:10
176
В Украине решили штрафовать за отрицание российской агрессии

Главное: Кабмин одобрил два законопроекта об ответственности за публичное отрицание вооруженной агрессии России против Украины. Граждан, публично отрицающих российскую агрессию и аннексию, будут штрафовать на сумму до 34 тыс. грн, при повторном нарушении — до 51 тыс.

Детали: Кабинет министров одобрил два законопроекта об ответственности за публичное отрицание вооруженной агрессии России против Украины, публичное отрицание временной оккупации Россией территорий в Донецкой и Луганской областях, аннексии Крыма и Севастополя. Об этом шла речь на заседание правительства в четверг, 9 декабря.

Документы будут направлены в украинский парламент.

Так, штрафы от 17 до 34 тысяч гривен будут налагать на граждан, публично отрицающих, российскую агрессию и аннексию, оккупацию территорий Украины. В случае повторного нарушения придется заплатить от 34 до 51 тысячи гривен.

Согласно законопроекту, под публичным отрицанием вооруженной агрессии РФ против Украины, временной оккупации Россией украинских территорий следует понимать хотя бы одно открытое обращение к более одной личности, в котором выражается любое письменное указание и/или графическое изображение временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях в пределах государственной границы иностранного государства или как отдельного территориального субъекта за пределами государственной границы Украины.

Подобное публичное отрицание будет наказываться, если оно распространяется в СМИ, на телевидении, радио, интернете, в публичных выступлениях, на плакатах, листовках и т.п.

Публичное отрицание вооруженной агрессии и оккупации РФ «признается надругательством над жертвами агрессивной войны против Украины, унижением достоинства украинского народа».

В тему: Байден дал понять, что американские солдаты не станут защищать Украину.

Тэги: Кабинет Министров Украины, штраф, Украина, Крым, общество, Россия, Донбасс, оккупация, агрессия, новости Украины

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