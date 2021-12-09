ДТП под Черниговом: Водителю грузовика светит до 10 лет тюрьмы

Главное: Водителя грузовика, который столкнулся с маршруткой под Черниговом, взяли под стражу сроком на два месяца. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Детали: Водителю грузовика, который, по версии следствия, устроил смертельную аварию под Черниговом с 13 погибшими, избрали меру пресечения. Об этом сообщает suspilne.media.

Сообщается, что Новозаводской районный суд Чернигова удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии водителя фуры под стражу. Он пробудет под арестом как минимум два месяца.

Также сообщается, что на суде подозреваемый заявил, что не считает себя виновным. По версии следствия, он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В тему: Утром вторника, 7 декабря, возле села Брусилов Черниговской области произошло страшное ДТП, в котором погибли 13 человек.