В Минздраве рассказали, есть ли в Украине Омикрон

Главное: По словам главного санврача Украины Игоря Кузина, на сегодняшний день в Украине пока что не выявлен штамм коронавируса Омикрон. При этом в каждом регионе распространяется штамм коронавируса Дельта.

Детали: По состоянию на четверг, 9 декабря, в Украине не выявлено случаев заболевания новым штаммом коронавируса Омикрон. Сейчас исследуют образцы, свидетельствующие о нетипичном течении болезни. Об этом на брифинге заявил главный санврач Украины Игорь Кузин.

«Сейчас все образцы, свидетельствующие о нетипичном течении болезни, в частности у тех людей, которые вернулись из-за границы, или проживают в районах, где наблюдается значительный всплеск заболевания, подлежат тщательному исследованию», — сказал Кузин.

По его словам, пока все образцы свидетельствуют лишь о том, что в каждом регионе распространяется штамм коронавируса Дельта.

В тему: Японские ученые провели исследования, чтобы выяснить, как распространяется штамм коронавируса Омикрон. Как оказалось, он в четыре раза активнее штамма Дельта.