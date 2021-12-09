Главные новости за 9 декабря 2021 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 9 декабря 2021 года.

- Коронавирусом в Украине заболели еще 12 376 человек. Умерли 465 людей.

- В Украине установилась плохая погода. До начала следующей недели будет мокро.

- Украина готовится к переписи населения. Стало известно, о чем будут спрашивать людей.

- Японские ученые провели исследования, чтобы выяснить, как распространяется штамм коронавируса Омикрон. Как оказалось, он в четыре раза активнее штамма Дельта.

- Главным цветом 2022-го года будет оттенок синего с добавлением фиолетово-красного подтона. Об этом заявили эксперты из Института цвета Pantone.

- Instagram вернет хронологическую ленту. Также появится функция «Избранное».