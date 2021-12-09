Владимир Зеленский назначен первым заместителем главы Минздрава РФ

Главное: Владимир Зеленский назначен Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Детали: Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым глава Московского городского фонда ОМС (МГФОМС) Владимир Зеленский назначен заместителем министра здравоохранения.

Новый первый замглавы Минздрава родился в 1979 году в Москве. В 2000 году окончил Академию бюджета и казначейства Министерства финансов по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Также изучал юриспруденцию в Российской правовой академии Министерства юстиции.

Свою трудовую деятельность Владимир Зеленский начинал в банковской сфере. С 2000 по 2007 год работал на разных должностях в Департаменте бюджетной политики Министерства финансов.

В 2007 году стал помощником Министра здравоохранения и социального развития, затем возглавил Департамент развития медицинского страхования. С 2012 года в течение трех лет руководил Департаментом бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки. В 2014 году возглавил Московский городской Фонд обязательного медицинского страхования, где и работал до настоящего времени.

Кроме того, Михаил Мишустин подписал постановление, которым внесены поправки в постановление правительства № 533 от 31.05.2012, в соответствии с которыми теперь министру здравоохранения можно иметь 10 заместителей, в том числе двух первых. Ранее глава Минздрава мог иметь девять заместителей, в том числе одного первого.

Теперь у министра здравоохранения Михаила Мурашко десять заместителей: первый заместитель Виктор Фисенко, первый заместитель Владимир Зеленский, статс-секретарь — заместитель министра Александра Дронова, Татьяна Семенова, Евгений Камкин, Павел Пугачев, Наталья Хорова, Олег Салагай, Олег Гриднев и Сергей Глаголев.

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