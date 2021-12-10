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Новости > Международный день прав человека: какой праздник отмечается 10 декабря 2021 года

Международный день прав человека: какой праздник отмечается 10 декабря 2021 года

Александр Панько
10.12.21 05:08
406
Международный день прав человека: какой праздник отмечается 10 декабря 2021 года

Сегодня, 10 декабря 2021 года, в мире и Украине отмечают Международный день прав человека и Знамение.

Международный день прав человека

Праздник был утвержден Генассамблеей ООН в 1950 году. Дата 10 декабря была выбрана не просто так: в этот день в 1948 году была принята Всеобщая Декларация прав человека.

День прав человека обращает внимание всего мира к положениям Декларации, включающим перечень социальных, гражданских, экономических, политических, культурных прав.

Принятие Всеобщей Декларации прав человека явилось следствием событий, происходивших во Второй мировой войне, когда не учитывались никакие права, включая право человека на жизнь, здоровье. Теперь документ является эталонным для всего мирового сообщества.

Знамение

Этот день посвящен православной иконе Знамения Пресвятой Богородицы, на которой изображена Божья мать с поднятыми в небо руками, а по центру расположен младенец-Спаситель. Данная икона считается одной из почитаемых в русской православной религии.

История чудес, связанных с иконой, начинается в 1170 году, когда к Новгороду пришли войска князя Андрея Боголюбского с намерением забрать положенную дань. Новгородцы уступали в числе защитников, поэтому горожане трое суток молились иконе Богородице. А затем вынесли ее и повесили на стены крепости. Противники начали обстрел стрелами, и попали одной в икону. Тогда из глаз Божьей матери потекли слезы, а сама она повернулась к жителям Новгорода. Увидев такое чудо, нападающих окутал ужас, невиданно от чего они стали бить друг друга и отступили. Новгородцы догнали врага и получили победу в бою. После такого случая новгородцы с особым почтением относились к иконе, а в 1357 году был построен собор иконы Знамения.

Поминая это событие, в народе сложилась традиция вглядываться в обыденные вещи, ища различные знаки судьбы. Существовал обряд избавления от невзгод. Нужно было на рассвете встать лицом к северу и подождать, пока ветер сдует все проблемы и печаль.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Всемирный день футбола;

- Международный день прав животных;

- Нобелевский день;

- День десятичной классификации Дьюи.

Тэги: общество, права человека, мир, праздники, новости Украины

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