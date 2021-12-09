Российский профессор озвучил страшный прогноз по поводу коронавируса

Главное: Коронавирус никогда не исчезнет. Профессор пояснил, что зараза относится к группе зооантропонозных инфекций.

Детали: Коронавирус останется с нами навсегда. Такой прогноз дал российский профессор-вирусолог Анатолий Альтштейн, которого цитируют местные СМИ.

Он сказал: «В отличие от оспы, от коронавируса мы не избавимся, по-видимому, никогда».

Эксперт добавил: «SARS-CoV-2 — зооантропонозный вирус, который есть у животных, особенно у летучих мышей, они кладезь коронавируса. То есть человек может получить его и от животных, и от человека. Если мы полностью подавим SARS-CoV-2, не значит, что инфекция исчезнет. Она где-то притаится и потом снова к нам вернется от животных. Пытаться такой вирус искоренить, как было с натуральной оспой, безнадежная задача, это не получится».

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