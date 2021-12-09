Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В МОЗ назвали области-антилидеры по вакцинации от коронавируса

В МОЗ назвали области-антилидеры по вакцинации от коронавируса

Агата Кловская
09.12.21 13:48
143
В МОЗ назвали области-антилидеры по вакцинации от коронавируса

Главное: В Минздраве назвали четыре области-антилидера по вакцинации от корорнавируса. По словам главного санврача страны Игоря Кузина, это Волынская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская области.

Детали: В Министерстве здравоохранения Украины назвали области-антилидеры по COVID-вакцинации. Их четыре. Об этом заявил на брифинге главный санврач Украины Игорь Кузин.

По его словам, областями, которые являются антилидерами по вакцинации, являются Волынская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская области.

Отметим, за прошедшие сутки, 8 декабря в Украине было вакцинировано против COVID 178 796 человек. Из которых первую дозу вакцины получили 69 267 человек, а полностью иммунизированные (получили две дозы) — 109 529.

В тему: В Украине число полностью привитых от коронавируса людей перевалило за двенадцать миллионов.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, общество, вакцина, вакцинация, коронавирус

Комментарии

Статьи

09.12.21 11:54

Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Часть 39

Автор: Александр Вознесенский

Дайджест

ИИ от DeepMind продемонстрировал зачатки универсального искусственного интеллекта
08.12.21 10:41

ИИ от DeepMind продемонстрировал зачатки универсального искусственного интеллекта

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
09.12.21 14:59

В Минздраве рассказали, есть ли в Украине Омикрон
09.12.21 14:15

Владимир Зеленский назначен первым заместителем главы Минздрава РФ
09.12.21 14:07

Instagram вернет старую ленту и готовит новую функцию
09.12.21 13:57

Российский профессор озвучил страшный прогноз по поводу коронавируса
09.12.21 13:31

Омикрон в четыре раза заразнее Дельты, — ученые
09.12.21 12:58

В ДТП на Тернопольщине с участием маршрутки появились первые жертвы
09.12.21 12:45

В РПЦ обратили внимание на выставление на продажу храмов в Турции
09.12.21 12:38

Билл Гейтс дал очередной прогноз по пандемии коронавируса
09.12.21 12:20

Назван главный цвет следующего года
09.12.21 12:13

В Болгарской Церкви назвали Митрополита Онуфрия главой украинского Православия
09.12.21 14:59

В Минздраве рассказали, есть ли в Украине Омикрон
09.12.21 14:15

Владимир Зеленский назначен первым заместителем главы Минздрава РФ
09.12.21 12:58

В ДТП на Тернопольщине с участием маршрутки появились первые жертвы
09.12.21 11:57

Электронная перепись населения Украины: стало известно, о чем будут спрашивать
09.12.21 09:35

Коронавирус в Украине: 12 376 заболевших и 465 погибших
09.12.21 09:34

На Тернопольщине маршрутка попала в ДТП. Пострадали девять человек
08.12.21 23:58

Лига чемпионов: «Динамо» бесславно завершило еврокампанию
08.12.21 22:11

Байден дал понять, что американские солдаты не станут защищать Украину
08.12.21 19:00

Главные новости за 8 декабря 2021 года
08.12.21 12:08

Смертельное ДТП под Черниговом: задержан водитель грузовика
07.12.21 16:16

Украинцам готовят новую прививку
03.12.21 18:59

Главные новости за 3 декабря 2021 года
05.12.21 14:51

С завтрашнего дня в Украине изменятся условия «желтой» зоны карантина: что известно
03.12.21 08:54

В США прогнозируют дичайшую инфляцию
02.12.21 22:13

Ученые придумали жвачку, «ловящую» коронавирус прямо во рту
06.12.21 20:02

Стало известно, какая нация – самая пьющая в мире
07.12.21 13:35

ДТП в Черниговской области: озвучены возможные причины трагедии
05.12.21 05:53

Международный день добровольцев (волонтеров): какой праздник отмечается 5 декабря 2021 года
06.12.21 05:20

День Вооруженных сил Украины: какой праздник отмечается 6 декабря 2021 года
02.12.21 19:00

Главные новости за 2 декабря 2021 года
Фото и Видео
В ДТП на Тернопольщине с участием маршрутки появились первые жертвы
В ДТП на Тернопольщине с участием маршрутки появились первые жертвы
В ДТП на Тернопольщине с участием маршрутки появились первые жертвы
В ДТП на Тернопольщине с участием маршрутки появились первые жертвы
Назван главный цвет следующего года
Назван главный цвет следующего года
Появилось видео, как Алек Болдуин напал на журналиста
Появилось видео, как Алек Болдуин напал на журналиста
В Днепре взорвался очень странный автомобиль
В Днепре взорвался очень странный автомобиль
В центре Киева эвакуатор забрал элитный спорткар
В центре Киева эвакуатор забрал элитный спорткар
Милевский прокомментировал свое задержание в киевском ресторане
Милевский прокомментировал свое задержание в киевском ресторане
Под носом у Зеленского деревья падают на припаркованные автомобили
Под носом у Зеленского деревья падают на припаркованные автомобили
Опубликовано видео взрыва метеорита над популярным российским курортом
Опубликовано видео взрыва метеорита над популярным российским курортом
Избран новый канцлер Германии
Избран новый канцлер Германии
Появилось фото Омикрона
Появилось фото Омикрона
fraza.com
Новости блогосферы
05.12.21 21:19

Зеленский и Коломойский vs Ахметов: кто победит?
24.11.21 21:18

Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
17.11.21 22:28

Зачем англо-саксы провоцируют Россию?
08.11.21 22:10

Европу атакует хтоническая сила

Опрос

Чем закончится война Ахметова с Зеленским (Коломойским)?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.