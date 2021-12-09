В МОЗ назвали области-антилидеры по вакцинации от коронавируса

Главное: В Минздраве назвали четыре области-антилидера по вакцинации от корорнавируса. По словам главного санврача страны Игоря Кузина, это Волынская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская области.

Детали: В Министерстве здравоохранения Украины назвали области-антилидеры по COVID-вакцинации. Их четыре. Об этом заявил на брифинге главный санврач Украины Игорь Кузин.

По его словам, областями, которые являются антилидерами по вакцинации, являются Волынская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская области.

Отметим, за прошедшие сутки, 8 декабря в Украине было вакцинировано против COVID 178 796 человек. Из которых первую дозу вакцины получили 69 267 человек, а полностью иммунизированные (получили две дозы) — 109 529.

В тему: В Украине число полностью привитых от коронавируса людей перевалило за двенадцать миллионов.