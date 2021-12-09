Омикрон в четыре раза заразнее Дельты, — ученые

Главное: Японские ученые провели исследования, чтобы выяснить, как распространяется штамм коронавируса Омикрон. Как оказалось, он в четыре раза активнее штамма Дельта.

Детали: Штамм коронавируса Омикрон распространяется на ранней стадии заболевания в четыре раза активнее, чем вариант Дельта. К такому выводу пришли японские ученые в ходе исследования. Об этом сообщает Bloomberg.

«По данным исследования, проведенного японским ученым, консультирующим министерство здравоохранения страны, штамм Омикрон в 4,2 раза чаще передается на ранней стадии, чем Дельта. Это открытие может подтвердить опасения по поводу заразности нового штамма», — пишет издание.

К таким результатам пришел Хироши Нисиура, профессор наук о здоровье и окружающей среде в Киотском университете, специализирующийся на математическом моделировании инфекционных заболеваний. Он проанализировал данные генома у южноафриканцев в провинции Гаутенг.

«Вариант Омикрон заразнее, он преодолевает иммунитет, выработанный как естественным путем, так и с помощью вакцинации», — заявил Хироси Нисиуры.

При этом уточняется, что при штамме Омикрон заболевание протекает в основном в легкой форме, тяжелых случаев болезни наблюдается мало.

В тему: В ВОЗ объяснили быстрое распространение штамма Омикрон.