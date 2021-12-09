Электронная перепись населения Украины: стало известно, о чем будут спрашивать

Главное: Украина готовится к переписи населения. Стало известно, о чем будут спрашивать людей.

Детали: Какие вопросы будут задавать украинцам во время электронной переписи населения, которая должна пройти в феврале 2023 года? Об этом поведали в Государственной службе статистики.

Сообщается, что будет более полусотни вопросов. Их одобрили совместно с Национальной академией наук Украины.

Отмечается, что данная программа согласована с требованиями национального законодательства и определяет перечень демографических и социально-экономических характеристик физических лиц, домохозяйств и жилищных условий населения.

Планируется, что (по блокам) будут спрашивать о:

- основных демографических характеристиках (возраст, пол, место рождения и прочее);

- этническом происхождении, языковых признаках и гражданстве;

- образовании;

- источниках средств существования;

- занятости;

- миграционной активности;

- определении статуса инвалидности;

- жилищных условиях.

Ожидается, что полученные ответы позволят охарактеризовать условия жизни каждого человека и его роль в домохозяйстве, семье и обществе в целом, а также провести международные сопоставления.

В тему: Перепись населения пройдет в электронном формате при поддержке компании Apple.