Электронная перепись населения Украины: стало известно, о чем будут спрашивать

Главное: Украина готовится к переписи населения. Стало известно, о чем будут спрашивать людей.
Детали: Какие вопросы будут задавать украинцам во время электронной переписи населения, которая должна пройти в феврале 2023 года? Об этом поведали в Государственной службе статистики.
Сообщается, что будет более полусотни вопросов. Их одобрили совместно с Национальной академией наук Украины.
Отмечается, что данная программа согласована с требованиями национального законодательства и определяет перечень демографических и социально-экономических характеристик физических лиц, домохозяйств и жилищных условий населения.
Планируется, что (по блокам) будут спрашивать о:
- основных демографических характеристиках (возраст, пол, место рождения и прочее);
- этническом происхождении, языковых признаках и гражданстве;
- образовании;
- источниках средств существования;
- занятости;
- миграционной активности;
- определении статуса инвалидности;
- жилищных условиях.
Ожидается, что полученные ответы позволят охарактеризовать условия жизни каждого человека и его роль в домохозяйстве, семье и обществе в целом, а также провести международные сопоставления.
В тему: Перепись населения пройдет в электронном формате при поддержке компании Apple.