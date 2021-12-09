Непогода потрепала пять украинских областей: стало известно о последствиях

Главное: В Украине бушевала непогода. Обесточены 148 населенных пунктов.
Детали: В Украине накануне бушевала непогода. В ГСЧС рассказали о ее последствиях.
Дождь, мокрый снег и сильный ветер привели к срабатыванию систем автоматической защиты ЛЭП.
В результате были обесточены 148 населенных пунктов в пяти областях страны.
Больше всех пострадала Киевская область, где без электричества остались 64 населенных пункта.
Также досталось Черниговской (47), Винницкой (18), Житомирской (15) и Донецкой (четыре) областям.
Сейчас к возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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