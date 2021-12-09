Коронавирус в Украине: 12 376 заболевших и 465 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели еще 12 376 человек. Умерли 465 людей.

Детали: Ситуация с коронавирусом в Украине снова ухудшается. Данные на четверг, 9 декабря, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели еще 12 376 человек. Госпитализировали 2 449 больных, а выздоровели 24 547 людей.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 39 023, методом ИФА – 9 561, экспресс-тестами – 31 058.

Наибольший прирост больных фиксировали в Одесской области (1 232) и Киеве (1 198).

Умерли 465 человек. За все время скончались 89 901 больной.

С начала пандемии заболели 3 532 357 людей, а выздоровели 3 109 423 человека.

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