В Луцке женщину оштрафовали за то, что не пускала детей в школу из-за коронавируса

Главное: С сентября по середину октября 2020 года жительница Луцка не пускала в школу трех дочерей и двух сыновей из-за ситуации с коронавирусом. За это ее оштрафовали на 850 гривен.

Детали: В Луцке суд оштрафовал мать пятерых детей, не пускавшую их в школу из-за опасений в связи с коронавирусом. Об этом сообщает Zaxid.net в среду, 8 декабря.

Как сказано в материалах дела, Ольга М. с сентября по середину октября 2020 года не пускала в школу троих дочерей и двое сыновей. Дети пропустили 70% занятий в прошлом учебном году.

За неисполнение родительских обязанностей женщину оштрафовали на 850 гривен.

При этом в новом учебном году, несмотря на штраф, женщина продолжила не пускать детей в школу. Она заявила, что не пускает их посещать учебное заведение из-за распространения коронавируса. Тогда суд снова признал многодетную мать виновной по статье о неисполнении родительских обязанностей и назначил штраф 850 гривен.

На заседания женщина не пришла. Представление об отсутствии детей на уроках подала администрация школы. Дирекция пыталась поговорить с женщиной, но она не отвечала на звонки, а родительские собрания игнорировала.

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