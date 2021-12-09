В Кривом Роге закрыли детсад из-за вспышки острой кишечной инфекции

Главное: В Кривом Роге в одном из детсадов зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Садик с 6 декабря временно не работает.

Детали: В Кривом Роге Днепропетровской области в одном из детских садов зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Пострадали 11 детей. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Специалисты обследовали 95 человек (62 ребенка и 33 работника детского учреждения), в том числе вирусологические показатели методом ИФА на наличие антигенов ротавируса, аденовирусов, норовируса.

Обнаружен антиген норовируса у шести детей и одного работника; антигены норовируса и ротавируса — у одного ребенка и одного работника; антигены норовируса и аденовируса — у двух работников.

Сообщается, что 59 детям и 27 работникам сада проведено тестирование быстрыми тестами на определение антигена SARS-CoV-2, у одного ребенка получен положительный результат.

Детсад с 6 декабря временно не работает. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

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