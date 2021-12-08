Байден дал понять, что американские солдаты не станут защищать Украину

Главное: Соединенные Штаты Америки не будут отправлять в Украину своих военных для защиты от возможного вторжения России на территорию нашего государства. По словам президента Джо Байдена, его страна намерена действовать при помощи санкций и усиления присутствия на востоке НАТО.

Детали: У Соединенных Штатов нет никаких обязательств относительно обороны Украины от российской агрессии, так как она не является членом Североатлантического альянса. Как сообщает CNN, об этом 8 декабря заявил президент США Джо Байден, отвечая в Белом доме на вопросы журналистов по результатам вчерашних переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным

«У нас есть моральное обязательство и юридическое обязательство перед нашими союзниками по НАТО, если на них нападут в соответствии со ст. 5, это священное обязательство. Это обязательство не распространяется на Украину», — сказал президент, подчеркнув, что этой позиции американские официальные лица придерживались и прежде.

Однако, по словам Байдена, он предупредил Путина о серьезных последствиях в случае нападения РФ на Украину: «Я был очень прямолинеен. Не было резких слов. Я был вежлив, но четко дал понять: если он действительно вторгнется в Украину, будут серьезные последствия».

«Такие экономические последствия, которых он никогда не видел и никогда не испытывал», — уточнил Байден, выразив убеждение, что Путин его услышал и понял.

«Нам также, вероятно, потребуется усилить наше присутствие в странах НАТО, чтобы успокоить тех, кто находится на восточном фронте», — заключил президент США.

В тему: 7 декабря 2021 года состоялась онлайн-встреча президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которой он предупредил своего визави о том, что союзники отреагируют мощными «экономическими и другими мерами» в случае военной эскалации в Украине.