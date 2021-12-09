Отравительная погода сохранится в Украине как минимум до начала следующей недели

Главное: В Украине установилась плохая погода. До начала следующей недели будет мокро.

Детали: В Гидрометцентре озадачили украинцев прогнозом погоды. Небесная канцелярия не сжалится над нами как минимум до начала следующей недели.

Синоптики говорят, что в понедельник, 13 декабря, на большой части страны пройдут осадки – мокрый снег и дожди.

Днем будет от 0 до плюс 13, а ночью от 3 мороза до 8 тепла.

В Киеве будет мокро. Днем и ночью ожидается 1-3 тепла.

Карта погоды:

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