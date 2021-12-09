Стало известно, какие страны могут исчезнуть в ближайшее время

Главное: Озвучен список стран, которые могут исчезнуть. Среди них – США и Великобритания.

Детали: Болгарский аналитик Румяна Генадиева назвала список стран, которые могут исчезнуть в ближайшие сто лет. Появился сенсационный прогноз.

Эксперт назвала среди них США и Великобританию.

По ее мнению, США распадутся из-за масштабных культурных и политических противоречий.

Она считает, что страна начнет распадаться, если какое-то важное событие не объединит ее жителей.

Среди таких стран есть и Бельгия. Отмечается, что тут существуют этнические разногласия между фламандцами и валлонами. По прогнозу в ближайшие двадцать лет валлоны могут сформировать союз с Францией или обрести независимость.

Может развалиться и Великобритания. Специалист говорит, что решение Лондона о «брекзите» одобрили не все части страны. Так, Шотландия может выйти из состава объединения в течение двух десятилетий.

Разваливается и Испания, которая не смогла оправиться от сильнейшего финансового кризиса 2008 года. Отмечается, что экономические неудачи могут стать катализатором центробежных сил, которые приведут Каталонию и страну Басков к независимости от Мадрида.

Предполагается, что некоторые страны исчезнут в результате глобальных природных катаклизмов. Такие острова, как Кирибати и Мальдивы, могут затонуть из-за повышения уровня мирового океана. Значительная часть Нидерландов также находится на уровне моря. На протяжении многих лет там борются с наводнениями, строя и расширяя насыпи, однако риск затопления все равно остается.

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