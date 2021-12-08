В Харькове неизлечимо больная женщина задушила своего ребенка и выпрыгнула в окно

Главное: В Харькове произошла трагедия. Там женщина, у которой неизлечимая болезнь, задушила своего двухлетнего ребенка и выпрыгнула в окно. Женщина находится в реанимации.

Детали: В Харькове мать задушила своего двухлетнего сына, а потом выпрыгнула из окна четвертого этажа. Об этом сообщает Суспільне.

Трагедия разыгралась в доме по улице Академика Павлова. По словам соседки, малыш был желанным.

«Образцовые родители, образцовая пара... Это немыслимо!», — поделилась соседка.

Известно, что мальчик посещал детский сад.

По словам заместительницы мэра Харькова Светланы Горбуновой-Рубан, у матери неизлечимая болезнь, и она принимала препараты. Позже чиновница добавила, что информация о заболевании проверяется.

«Она жива, в реанимации, состояние тяжелое... 1984-го года, кажется, рождения. Пока нет другой информации, кроме того, что ребенок задушен», — сказала Горбунова-Рубан.

Он добавила, что никаких жалоб на семью не поступало. В семье есть отец и дедушка.

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