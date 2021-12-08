В ВОЗ объяснили быстрое распространение штамма Омикрон

Главное: В ВОЗ считают, штамм Омикрон быстро распространяется среди населения с высоким иммунитетом из-за своей способности снижать активность антител.

Детали: Штамм Омикрон вероятно снижает активность антител, из-за чего заражение и распространение этой мутации происходит ускоренными темпами. Об этом говорится в еженедельном бюллетене Всемирной организации здравоохранения об эпидемиологической ситуации в мире.

«Предварительный анализ показывает, что мутации, присутствующие в варианте Омикрон, могут снижать нейтрализующую активность антител, что приводит к снижению защиты от естественного иммунитета», — говорится в документе.

В ВОЗ считают, что это может объяснить, почему этот штамм быстро распространяется среди населения с высоким иммунитетом.

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