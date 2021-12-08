Главные новости за 8 декабря 2021 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 8 декабря 2021 года.

- Коронавирусом в Украине заболели 9 371 человек. Умерли 450 людей.

- Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, кто и когда получит третью дозу вакцины от коронавируса. Ее получат, в частности, пациенты, перенесшие трансплантацию и ВИЧ-инфицированные.

- Умер футбольный тренер Игорь Гамула. Ему был 61 год.

- Штамм коронавируса Омикрон сфотографировали. Сделали это ученые из Гонконга.

- В Германии избрали нового канцлера. Им стал социал-демократ Олаф Шольц.

- Косово собирается вступить в ЕС. Готовится заявка.