Саакашвили снова начал принимать лекарства

Главное: Михаила Саакашвили снова начали лечить. Он согласился принимать медицинскую помощь.
Детали: Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили согласился принимать лекарства и медицинскую помощь. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили.
Накануне политик заявил, что прекращает лечение из-за ограничения на посещения и запрет смотреть телевизор.
Информируется: «После протеста, вчера, ему возобновили сигнал, у него есть возможность смотреть телевизор. Дисциплинарные ограничения упразднены, следовательно, все формы протеста завершились, он принимает медикаменты».
Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Сейчас он пребывает в военном госпитале города Гори.
В тему: Власти Грузии резко осадили Саакашвили.