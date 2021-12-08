Саакашвили снова начал принимать лекарства

Главное: Михаила Саакашвили снова начали лечить. Он согласился принимать медицинскую помощь.

Детали: Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили согласился принимать лекарства и медицинскую помощь. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили.

Накануне политик заявил, что прекращает лечение из-за ограничения на посещения и запрет смотреть телевизор.

Информируется: «После протеста, вчера, ему возобновили сигнал, у него есть возможность смотреть телевизор. Дисциплинарные ограничения упразднены, следовательно, все формы протеста завершились, он принимает медикаменты».

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Сейчас он пребывает в военном госпитале города Гори.

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