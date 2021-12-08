Частично признанное государство заявило о желании вступить в Евросоюз

Главное: Косово собирается вступить в ЕС. Готовится заявка.

Детали: Частично признанное миром Косово хочет вступить в Евросоюз. Об этом было объявлено по итогам очередного заседания Совета стабилизации и ассоциации между ЕС и этой страной.

Сейчас готовится соответствующая заявка.

Отметим, что заседание прошло накануне в Брюсселе под председательством премьер-министра Косово Альбина Курти. Делегацию ЕС же возглавлял высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

При этом была подчеркнута важность диалога с Сербией для достижения всеобъемлющего юридически обязывающего соглашения о нормализации отношений.

Сообщается: «Крайне важно для того, чтобы Косово и Сербия продвигались каждая по своему европейскому пути».

Информируется, что ЕС и Косово обсудили приоритеты реформ в основных областях жизни, а также отметили приверженность правительства укреплению верховенства права, борьбе с коррупцией и организованной преступностью, соблюдению основных прав, реформе государственного управления, экономическому развитию, а также развитию образования и повышению занятости.

Добавим, что Косово объявило о своей независимости в одностороннем порядке решением парламента от 17 февраля 2008 года. Страну признали лишь 98 членов ООН.

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