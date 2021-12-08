Стало известно, кто в Украине первым получит бустерную дозу вакцины от коронавируса

Главное: Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, кто и когда получит третью дозу вакцины от коронавируса. Ее получат, в частности, пациенты, перенесшие трансплантацию и ВИЧ-инфицированные.

Детали: В Украине приняли решение о введении третьей (бустерной) дозы вакцины от коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин в эфире «Завтрака с 1+1».

«Сейчас уже принято решение и оно в ближайшее время будет обнародовано — это проведение дополнительной дозы для иммунокомпроментированных людей», — сказал Кузин.

По его словам, речь идет о людях, которые:

— получают гормональную терапию;

— перенесли трансплантацию;

— ВИЧ-инфицированные.

«Мы будем рекомендовать дополнительную третью дозу для полноценно формирования иммунитета», — отметил Кузин.

Главный санврач подчеркнул, что вопрос бустерной дозы сейчас еще рассматривается.

«Скорее всего, бустерная доза будет рекомендована не ранее, чем с середины, или конца января следующего года. Сейчас она не рекомендована», — резюмировал он.

В тему: Стало известно, когда украинцам будут колоть бустерную дозу вакцины от коронаивруса.