Смертельное ДТП под Черниговом: задержан водитель грузовика

Главное: Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя грузовика-участника смертельного ДТП под Черниговом, унесшего жизни 13 человек. На данный момент следствие собирает материалы о происшествии, устанавливает и опрашивает свидетелей.

Детали: Правоохранители задержали водителя грузовика, который столкнулся с маршруткой вблизи Чернигова 7 декабря. В результате погибли 13 человек. Об этом сообщает Нацполиция в среду, 8 декабря.

Указано, что водитель грузовика был госпитализирован. А после оказания медпомощи его задержали. Сейчас он находится в специализированной палате под стражей.

«Решается вопрос об уведомлении водителя о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек)», — сказал начальник ГУНП в Черниговской области Владимир Нидзельский.

На данный момент следствие собирает материалы о происшествии, устанавливает и опрашивает свидетелей. Уже проведена трасологическая экспертиза для определения точного места и угла столкновения транспортных средств. Также назначены экспертизы технического состояния транспортных средств. В частности, будет исследована работа тормозов, рулевых колес и степень износа шин транспортных средств.

В тему: Утром вторника, 7 декабря, возле села Брусилов Черниговской области произошло страшное ДТП, в котором погибли 13 человек.