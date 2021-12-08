Епископ УПЦ рассказал, как соотносятся наука и религия

Главное: Истинное научное и истинное религиозное мировоззрения не вступают в противоречие друг с другом, но дополняют и усовершенствуют друг друга.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал епископ Виктор (Коцаба).

Владыка привел пример из жизни святой великомученицы Екатерины. Знание определенных законов мироздания, математических формул, языков и медицины не помешало ей узнать Христа.

Епископ Виктор обратил внимание, что наука и религия не противоречат, а призваны дополнять друг друга.

«Именно по этой причине христиане развивали науки (вспомним хотя бы монастырские библиотеки и целые научные институты, которые возникали при них), заботились об увеличении грамотности для тех народов, которым несли Евангелие. И делали все это потому, что христианство можно назвать «религией Книги». Центр христианства — Христос, о Котором говорится в Священном Писании. Но христианство не ограничивается только текстами о Боге, а предлагает живое общение с Ним. И вот это общение не может быть принято миром, как не могла быть принята языческой философией проповедь о Воскресении«,- отметил епископ Виктор.

Архиерей объяснил, что, придя к вере в Бога, христиане, как и святая великомученица Екатерина, не отбрасывают свою светскую ученость, а переосмысливают ее уже в свете Евангелия, поскольку научная сфера занимается одними вопросами, а религиозная — другими.

«Важно, чтобы эти сферы не пытались уничтожить друг друга, потому что в таком уничтожении выигравших не будет. Ведь, по большому счету, если отобрать у человека веру в Бога, то он уже ничем от животного отличаться не будет. По крайней мере, в нравственном смысле», — подытожил епископ Виктор.

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