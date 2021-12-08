В Черкасской области готовился теракт: студенты хотели расстрелять одногруппников

Главное: Теракт готовился в колледже Черкасской области. Два студента собирались расстрелять одногруппников.

Детали: В одном из колледжей Черкасской области был предотвращен теракт. Об этом рассказали в СБУ.

Информируется следующее: «В ходе следственно-оперативных действий разоблачены два студента, которые угрожали осуществить массовый расстрел одногруппников».

Отмечается: «У злоумышленников изъяты пистолеты. Информацию о подготовке к теракту они распространили через запрещенную в Украине соцсеть «ВКонтакте».

Выяснилось также: «Студенты через интернет распространяли сообщения по фото- и видео материалам о планировании к массовому расстрелу одногруппников. Злоумышленники призвали через соцсети присоединяться к их преступной группе для физической расправы над сверстниками».

Резюмируется, что во время обысков по местам жительства правоохранители обнаружили: два пистолета, компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

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