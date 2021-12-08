Вакцинация от коронавируса в Украине: число полностью привитых людей перевалило за двенадцать миллионов

Главное: Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается. За сутки сделали почти 200 тысяч прививок.
Детали: В Украине продолжается вакцинация от коронавируса. Данные на утро среды, 8 декабря, приводит министерство здравоохранения.
Накануне было сделано еще 199 765 уколов: первую дозу получили 79 270 людей, а вторую – 120 495 человек.
Всего уже вакцинировали 13 905 433 людей: первую дозу получили 13 905 431 человек, а две дозы – 12 042 233 граждан.
С начала кампании сделано уже 25 947 664 прививки.
В тему: Украинцам назвали сроки новой волны коронавируса в стране.