Вакцинация от коронавируса в Украине: число полностью привитых людей перевалило за двенадцать миллионов

Главное: Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается. За сутки сделали почти 200 тысяч прививок.

Детали: В Украине продолжается вакцинация от коронавируса. Данные на утро среды, 8 декабря, приводит министерство здравоохранения.

Накануне было сделано еще 199 765 уколов: первую дозу получили 79 270 людей, а вторую – 120 495 человек.

Всего уже вакцинировали 13 905 433 людей: первую дозу получили 13 905 431 человек, а две дозы – 12 042 233 граждан.

С начала кампании сделано уже 25 947 664 прививки.

В тему: Украинцам назвали сроки новой волны коронавируса в стране.