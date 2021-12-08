Коронавирус в Украине: 9 371 заболевший и 450 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 9 371 человек. Умерли 450 людей.

Детали: Ситуация с коронавирусом в Украине не улучшается. Данные на среду, 8 декабря, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели еще 9 371 человек. Госпитализировали 2 998 людей, а выздоровели 26 804 больных.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 40 611, методом ИФА – 8 351, экспресс-тестами – 34 890.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (1 519), а также Донецкой (723) и Полтавской (705) областях.

Умерли 450 человек. За все время скончались 89 436 людей.

С начала пандемии заболели 3 519 981 человек, а выздоровели 3 109 423 больных.

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