Сегодня, 8 декабря 2021 года, отмечают Всемирный день климата, а также Всемирный день художника.

Всемирный день климата

8 декабря отмечается Всемирный день климата. По инициативе нескольких экологических ассоциаций Франции и Бельгии эти декабрьские мероприятия первой декады месяца имеют традиционный ежегодный характер.

Всемирный день художника

Всемирный праздник творческих работников кисти и мольберта — день художника — был объявлен в 2007 году. Провозгласила этот праздник Всемирная ассоциация «Искусство народов мира». Учредитель этой ассоциации Николай Изосимыч Корнилов.Корнилов Николай Изосимыч — неординарный человек, выдающийся деятель искусства, журналист, писатель и художник внес огромный вклад в развитие современной живописи.

Кроме этого, сегодня отмечают:

— День великого незнания;

— День «Возьми к сведению»;

— День Непорочного зачатия;

— День хора или День хорового пения.