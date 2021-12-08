Всемирный день климата: какой праздник отмечается 8 декабря 2021 года

Сегодня, 8 декабря 2021 года, отмечают Всемирный день климата, а также Всемирный день художника.
Всемирный день климата
8 декабря отмечается Всемирный день климата. По инициативе нескольких экологических ассоциаций Франции и Бельгии эти декабрьские мероприятия первой декады месяца имеют традиционный ежегодный характер.
Всемирный день художника
Всемирный праздник творческих работников кисти и мольберта — день художника — был объявлен в 2007 году. Провозгласила этот праздник Всемирная ассоциация «Искусство народов мира». Учредитель этой ассоциации Николай Изосимыч Корнилов.Корнилов Николай Изосимыч — неординарный человек, выдающийся деятель искусства, журналист, писатель и художник внес огромный вклад в развитие современной живописи.
Кроме этого, сегодня отмечают:
— День великого незнания;
— День «Возьми к сведению»;
— День Непорочного зачатия;
— День хора или День хорового пения.