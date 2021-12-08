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Новости > Лига чемпионов: «Шахтер» в Киеве на последних секундах упустил победу над «Шерифом»

Лига чемпионов: «Шахтер» в Киеве на последних секундах упустил победу над «Шерифом»

Абелардо
07.12.21 23:59
91
Лига чемпионов: «Шахтер» в Киеве на последних секундах упустил победу над «Шерифом»

Главное: Донецкий «Шахтер» в Киеве сыграл матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против молдавского «Шерифа». К сожалению, матч завершился вничью 1:1, при чем гол в свои ворота «горняки» пропустили на последней добавленной арбитром минуте.

Детали: Сегодня, 7 декабря, донецкий «Шахтер» провел свой последний поединок в групповом этапе Лиги чемпионов. Подопечными Роберто де Дзерби был молдавский «Шериф».

Ни одним, ни другим этот матч ничего не давал в турнирной таблице, поскольку молдаване заранее вышли в плей-офф Лиги Европы, а «горняки» попрощались с еврокубками. На кону стоял лишь престиж и премиальные от УЕФА.

Роберто де Дзерби выставил довольно экспериментальный состав на эту игру, но в конце первого тайма Фернандо все же вывел свою команду вперед.

После этого итальянский наставник донетчан сделал несколько замен, хозяева поля заиграли намного интереснее, создали немало опасных моментов, но умудрились провалиться в концовке встречи, пропустив гол на последней минуте добавленного времени. В итоге – ничья 1:1.

В параллельном матче мадридский «Реал» дома обыграл миланский «Интер» со счетом 2:0.

Турнирная таблица:

1. «Реал» - 6 игр / 15 очков;

2. «Интер» - 6 / 10;

3. «Шериф» - 6 / 7;

4. «Шахтер» - 6 / 2.

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Тэги: ФК Шахтер, футбол, Лига чемпионов, спорт, ФК Шериф

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