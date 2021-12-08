Авто большой «шишки» одесской полиции сбило женщину, проехав на красный свет. Инцидент пытались скрыть

Главное: В Одессе автомобиль и.о. замначальника полиции области сбил женщину. Водитель об инциденте не сообщил и не позволил врачам госпитализировать пострадавшую.

Детали: В Одессе служебное авто исполняющего обязанности заместителя начальника полиции области сбило женщину на пешеходном переходе. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что инцидент произошел еще 3 декабря. В ДБР указывают, что автомобиль Нацполиции проехал перекресток на красный сигнал светофора и сбил женщину.

«Водитель об инциденте не сообщил и не позволил врачам госпитализировать пострадавшую с места аварии, аргументировав, что самостоятельно доставит женщину в больницу», — говорится в сообщении.

Издание Думская сообщает, что в салоне были и.о. заместителя начальника ГУНП Александр Гостищев и и.о. начальника одного из управлений ГУНП. За рулем, по данным журналистов, был один из инспекторов управления патрульной полиции в Одесской области.

«Пожилую женщину сбили примерно в 11:55 на пересечении улиц Ангарской и Магистральной в Авангарде. Полицейские самовольно оставили место происшествия и доставили пострадавшую в одну из городских больниц Одессы, где настояли, чтобы ей диагностировали... бытовую травму. В дальнейшем Гостищев предпринял еще ряд мер, чтобы скрыть факт правонарушения», — сообщает Думская.

В ДБР отметили, что по факту нарушения правил безопасности дорожного движения сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к преступлению.

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