Украинцам назвали сроки новой волны коронавируса в стране

Главное: Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий прогнозирует, что новая COVID-волна ожидается в конце зимы. При этом она уже не будет такой интенсивной.

Детали: В Украине следующая волна заболеваемости коронавирусом ожидается в конце зимы — начале весны. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает УНИАН.

По его словам, новая COVID-волна уже не будет такой интенсивной.

«Мы уже имеем сегодня в 16 областях Украины более 40% взрослого населения вакцинированного двумя дозами. Поэтому надеемся, что следующая волна, которая по всем прогнозам начнется в конце зимы — начале весны, уже не будет такой критической, как сейчас», — отметил Радуцкий.

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