В работе онлайн-кинотеатров произошел глобальный сбой

Главное: В работе соцсетей и онлайн-кинотеатров произошел сбой. Некоторые сервисы начали работать с перебоями, причины которых пока не известны.

Детали: Во вторник, 7 декабря, в работе социальных сетей и онлайн-кинотеатров произошел сбой. Об этом сообщает Downdetector.

По данным сервиса, 74% сообщивших о проблемах пользователей Amazon жаловались на работу сайта, 14% не могли войти в свою учетную запись, 13% испытывали проблемы при работе с приложением.

Серьезный сбой также отмечался в работе Amazon Web Services — подразделения Amazon, которое оказывает услуги в сфере облачных вычислений. Из-за этого не работали Amazon Prime Video, магазин Amazon, Amazon Prime Music, Alexa.

В основном о неполадках сообщили жители США. Жалобы также поступали из Великобритании и Канады.

Также сбой в работе облачного сервиса Amazon привел к проблемам у ряда других сервисов, включая Facebook, Disney+, Tinder и Netflix.

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