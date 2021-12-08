Диетолог назвала веские причины есть творог

Главное: Диетолог поведала о пользе творога. Он хорошо сказывается на печени.

Детали: Популярный российский диетолог Ольга Кораблева рассказала, почему стоит есть творог. Ее цитирую местные СМИ.

Она заявила, что, если употреблять данный продукт ежедневно, это хорошо скажется на состоянии костей, печени, мышцах.

Кроме этого творог нормализует сон и поможет похудеть.

Эксперт отмечает: «В твороге много триптофана — аминокислоты, которая избавляет от бессоницы, тревожности и депрессии. Также продукт богат кальцием и фосфором».

При этом в ста граммах творога с жирностью в 9% всего 169 калорий, и при этом 16% белка, благодаря чему он быстро насыщает.

Сообщается, что творог содержит аминокислоту митеонин, которая в позитивно влияет на жировой обмен, а кроме того, снижает плохой холестерин в крови.

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