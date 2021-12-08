В ОАЭ разрешили работать в священный день

Главное: В ОАЭ разрешили работать в пятницу. Это священный для мусульман день.

Детали: Власти Объединенных Арабских Эмиратов разрешили гражданам своей страны работать в пятницу. Этот день является священным для мусульман.

Стоит отметить, что ОАЭ стала первой мусульманской страной, которая решилась на такой шаг. Ранее пятница тут считалась выходным днем.

Мусульмане считают, что в пятницу Аллах создал Адама, который в этот день вошел в рай, и в этот день был изгнан из него. Кроме этого они верят, что последний час не пробьет ни в какой другой день, кроме пятницы.

В пятницу мусульманам следует посещать особую молитву в мечетях и уделять время родным и близким.

Правительство поясняет, что в пятницу можно будет работать с 7-30 утра до полудня.

В этот день проповедь и молитва в мечетях будут начинаться с 13-15 и продлятся два часа. Ранее график были с 11-00 до 13-00.

Подчеркивается, что работники госучреждений могут работать в пятницу в удаленном режиме.

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