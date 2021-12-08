Стало известно о невероятной пользе популярного лакомства

Главное: Йогурт помогает снизить давление. Это выяснили ученые.

Детали: Ученые из университета Южной Австралии вместе с коллегами из университета штата Мэн рассказали о невероятной пользе йогурта. Их цитирует издание International Dairy Journal.

Как оказалось, это лакомство помогает снизить артериальное давление при гипертонии.

Эксперты анализировали данные по 915 взрослым, участвовавшим в исследовании Maine-Syracuse Longitudinal Study, которое проводится в американских Сиракузах с 1974 года, и было посвящено болезням сердца и кровеносных сосудов, в том числе гипертонии.

Выяснилось, что у тех, у кого этот кисломолочный продукт присутствует в рационе регулярно, показатели (при норме 120/80 миллиметра ртутного столба) были почти на семь пунктов ниже, чем у тех, кто не употребляет его.

Исследователи говорят: «Молочные продукты, особенно йогурт, могут снижать кровяное давление. Это связано с тем, что молочные продукты содержат ряд питательных микроэлементов, включая кальций, магний и калий, которые участвуют в регуляции кровяного давления».

Дело в том, что йогурт содержит бактерии, способствующие выработке белков, которые влияют на кровяное давление.

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