Стало известно о невероятной пользе популярного лакомства

Главное: Йогурт помогает снизить давление. Это выяснили ученые.
Детали: Ученые из университета Южной Австралии вместе с коллегами из университета штата Мэн рассказали о невероятной пользе йогурта. Их цитирует издание International Dairy Journal.
Как оказалось, это лакомство помогает снизить артериальное давление при гипертонии.
Эксперты анализировали данные по 915 взрослым, участвовавшим в исследовании Maine-Syracuse Longitudinal Study, которое проводится в американских Сиракузах с 1974 года, и было посвящено болезням сердца и кровеносных сосудов, в том числе гипертонии.
Выяснилось, что у тех, у кого этот кисломолочный продукт присутствует в рационе регулярно, показатели (при норме 120/80 миллиметра ртутного столба) были почти на семь пунктов ниже, чем у тех, кто не употребляет его.
Исследователи говорят: «Молочные продукты, особенно йогурт, могут снижать кровяное давление. Это связано с тем, что молочные продукты содержат ряд питательных микроэлементов, включая кальций, магний и калий, которые участвуют в регуляции кровяного давления».
Дело в том, что йогурт содержит бактерии, способствующие выработке белков, которые влияют на кровяное давление.
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