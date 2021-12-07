На Херсонщине трезвый охотник стрелял в утку, а попал в племянника

Главное: Во время охоты на Херсонщине мужчина случайно ранил в лицо своего 14-летнего племянника. По данным правоохранителей, он пытался подстрелить утку, однако во время прицеливания на добычу на линии огня оказался подросток.

Детали: В Херсонской области взрослый охотник, находясь в засаде увидел, как взлетает утка, направил ружье в ее сторону, стал сопровождать прицелом по направлению лета и произвел выстрел. Как сообщается на официальной странице полиции Херсонской области в Facebook, в это время на линии огня оказался несовершеннолетний племянник, который в итоге получил несколько дробин в левую часть лица.

Парня сначала госпитализировали в районную больницу Скадовска, а затем перевели в областную больницу, где сделали операцию на лице.

Как отмечается, 28-летний дядя во время охоты был трезвым, а оружие официально зарегистрировано.

Полиция по данному факту открыла уголовное производство по статьям о неосторожном телесном повреждении тяжелой или средней степени тяжести и небрежном хранении огнестрельного оружия или боевых припасов.

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