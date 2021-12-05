Британские ученые дали неутешительный прогноз относительно пандемии коронавируса

Главное: По прогнозам специалистов из Великобритании, пандемия коронавируса SARS-CoV-2 будет держать человечество в напряжении как минимум до 2026 года. Однако в случае недостаточно эффективных противоэпидемических мер этот срок может увеличиться.

Детали: Британские ученые из Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) определили срок пандемии коронавируса. Как сообщает Lenta.ru, по их мнению, SARS-CoV-2 будет представлять угрозу для системы здравоохранения и требовать активного контроля посредством вакцинации и мониторинга данных в течение как минимум пяти лет.

При этом, как подчеркивают специалисты, данные сроки могут увеличиться в том случае, если меры по вакцинации, эпидемиологическому контролю и общемировому сдерживанию распространения инфекции будут недостаточно эффективны.

В заявлении также отмечается, что в течение 5-10 лет, весьма вероятно, потребуется поддерживать коллективный иммунитет с помощью вакцин и бустеров, а также использовать другие меры (тестирование, вентиляция, изоляция больных и прочее) для контроля распространения заболевания.

Также ученые указали, что в Великобритании, по сравнению с другими странами Европы, ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизировалась благодаря вакцинации населения страны.

В тему: По мнению ученых из Австралии, новый штамм коронавируса «омикрон» не стоит считать опаснее других разновидностей коронавируса. Среди почти трехсот случаев заражения, которые наблюдаются в ряде стран по всему миру, симптомы довольно мягкие, либо их нет вовсе. Все выявленные случаи и заражения омикроном пока протекают очень легко. Часто у больных отсутствуют симптомы.

При этом представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер заявил об отсутствии информации о смертях из-за нового штамма.