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Новости > Врач-священник УПЦ рассказал о духовных причинах болезней

Врач-священник УПЦ рассказал о духовных причинах болезней

Александра Кудрявцева
04.12.21 21:10
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Врач-священник УПЦ рассказал о духовных причинах болезней
Главное: Большинство болезней связаны со стрессом, а между понятиями невроз и эгоизм можно поставить знак равенства.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал заслуженный врач Украины, протоиерей Ростислав Валихновский в новом выпуске проекта «Духовный иммунитет».
 
По словам священника, невроз возникает из-за гордыни, а соцсети являются питательной средой для её возрастания.
 
«Вдруг что-то произошло не по нашей воле, и мы уже нервничаем, „выходим из себя“. Как доказали ученые Стэнфорда, 86% хронических болезней человека связаны со стрессом. „Эгоцентрическая лихорадка“ съедает нас изнутри», — рассказал священник и предложил обсудить эту проблему с точки зрения богословия.
 
Священник отметил, что согласно святым отцам стресс является результатом недовольства и неприятия со смирением жизненных трудностей, скорбей, болезней и испытаний.
 
«Человек не принимает все с благодарностью Богу, и нервное напряжение стремительно возрастает в его душе. Часто слышим о здоровом или нездоровом эгоизме. Однако именно эгоизм является первопричиной неврозов, а соцсети стали главной площадкой для соревнования за титул „самый популярный аккаунт“, „топовая сториз“», — отметил он.
 
 
Отец Ростислав добавил, что человек, имеющий истинное смирение, никогда не будет нервничать, он будет как «тихое море».
 
«Второй фазой развития опасного расстройства является гордыня. Интересна формула человеческой гордыни: в числителе — то, кем является человек на самом деле, в знаменателе — то, что он о себе думает. Когда человек много внимания уделяет своей персоне, возникает огромная диспропорция в душе. Человек стремится к одному — похвале за красоту, ум, „добрые дела“, которые на самом деле совершаются для прославления себя. Гордыня проникает во все сферы человеческой жизни и отягощенная эгоизмом душа уже не может „стяжать дух мирный“ и теряет благодатную силу», — рассказал священник.
 
По его словам, если поставлен правильный диагноз, можно найти верное лечение, которое заключается в смирении и благодарности Богу за все.
 
«Во-первых, надо бороться с собственным эгоизмом и гордыней, не искать для себя оправданий и не надеяться на свои „добрые дела“. Каждый из нас должен решительно отвергнуться ветхого человека, вместо этого устремить свой взор на образ Божий. Во-вторых, когда видим человека, к которому возникает неприязнь, надо поклониться ему в мыслях со смирением. А по-настоящему смиренного человека можно увидеть издалека — такой человек излучает мир и покой», — рассказал отец Ростислав.
 
В завершении священник отметил, что когда человек становится смиренным, благодарит Бога за все и обращается к Нему словами святителя Иоанна Златоуста «Слава Богу за все!», тогда он может исцелится от своих болезней.
 
В тему: Врач-священник УПЦ рассказал о действенном воспитании детей.

Тэги: болезнь, УПЦ

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