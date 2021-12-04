Под Киевом школьники отравились антисептиком, который притащили в класс со свалки

Главное: В Вышгородском районе Киевской области двое восьмиклассников нашли на свалке бутылочки с жидкостью и принесли их в класс. Через некоторое время восемь детей почувствовали слабость.

Детали: На Киевщине во время уроков отравились восемь учениц. В школу вызвали скорую помощь. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Инцидент произошел в Вышгородском районе.

Отмечается, что двое восьмиклассников нашли на свалке бутылочки с жидкостью и принесли их в класс. Ребята решили перелить жидкость в другую емкость, но часть вещества с резким запахом спирта разлились на парту.

Через некоторое время восемь детей почувствовали слабость. Школьная медсестра вызвала скорую помощь.

Сообщается, что жизни и здоровью учащихся ничего не угрожает.

По предварительной информации, веществом с резким запахом может быть антисептик. Полицейские изъяли жидкость и устанавливают ее происхождение.

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