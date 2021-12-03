Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > НБУ впервые в истории приостановил деятельность коллекторов, на которых жаловались должники

НБУ впервые в истории приостановил деятельность коллекторов, на которых жаловались должники

Александр Панько
03.12.21 21:17
58
НБУ впервые в истории приостановил деятельность коллекторов, на которых жаловались должники

Главное: НБУ впервые приостановил лицензию коллекторской компании из-за жалоб потребителей.

Детали: Национальный банк Украины зафиксировал нарушение закона о взаимодействии коллекторов с потребителями у ООО «Кредитпроминвест» и ООО «ФК «Премиум актив». Как сообщает пресс-служба регулятора, речь идет о нарушении требований этического поведения при урегулировании просроченной задолженности.

При этом, как утверждается, НБУ уже трижды за год налагал штрафы на «Кредитпроминвест» за нарушение требований этического поведения. Финучреждение совершило аналогичное нарушение, которое является систематическим.

Таким образом НБУ временно остановил действие всех лицензий компании по причине систематичности нарушений и большого объема обращений граждан по поводу неэтичного поведения.

С даты приостановки лицензий и до принятия НБУ решения об их возобновлении компания теряет право, в частности, заключать или продлевать договоры о предоставлении услуг с клиентами по виду финуслуг, на предоставление которых были выданы лицензии.

Что касается «Премиум актива», то Нацбанк наложил на компанию максимальный штраф в 102 тысячи грн по тем же причинам — систематичность и объем обращений граждан.

В тему: 19 марта 2021 года Верховная Рада Украины приняла закон, ужесточающий требования к работе компаний, занимающихся взиманием долгов и защищающий права должников. В соответствии с ним в работе коллекторов вводится целый ряд серьезных ограничений.

Осенью того же года Нацбанк впервые оштрафовал коллекторскую компанию ООО «КРЕДИТПРОМИНВЕСТ» на 102 тыс. грн за нарушение обновленного законодательства в сфере взыскания долгов.

Тэги: Национальный банк Украины, коллектор, долг, кредит, экономика, нарушение, новости Украины

Комментарии

Статьи

03.12.21 15:50

Зеленый ад: дьявольские аплодисменты, переходящие в бурные овации

Автор: Наина Кравец

Дайджест

Сценарии прохождения отопительного сезона в Украине
03.12.21 14:30

Сценарии прохождения отопительного сезона в Украине

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
03.12.21 19:34

На Земле Франца-Иосифа растаял целый полуостров
03.12.21 18:59

Главные новости за 3 декабря 2021 года
03.12.21 18:25

Священник УПЦ объяснил, возможно ли повторное таинство Крещения
03.12.21 18:15

В УПЦ считают, что действия «черных регистраторов» на Виннитчине усиливают противостояние в обществе
03.12.21 17:59

В Виннице верующие УПЦ вышли к чиновникам и объявили войну «черным регистраторам», переписывающим храмы на ПЦУ
03.12.21 17:16

Киевлян предупредили о крайне неприятном погодном явлении в ближайшие сутки
03.12.21 16:47

Итальянец пришел на вакцинацию с искусственной рукой
03.12.21 16:21

В Киеве недовольный ремонтом мужчина подстрелил строителя
03.12.21 15:48

«Нам нужна одна победа»: в России умерла известная актриса театра и кино Нина Ургант
03.12.21 15:32

Под Новый год центр Киева превратится в самый большой вертеп Европы
03.12.21 18:59

Главные новости за 3 декабря 2021 года
03.12.21 15:48

«Нам нужна одна победа»: в России умерла известная актриса театра и кино Нина Ургант
03.12.21 13:37

В РПЦ призвали запретить шутки с поеданием эмбрионов в TikTok
03.12.21 12:52

В ОП объяснили, почему нельзя просто так взять и выдать «вовину тысячу»
03.12.21 09:36

Коронавирус в Украине: 13 777 заболевших и 509 погибших
03.12.21 08:54

В США прогнозируют дичайшую инфляцию
02.12.21 22:31

Появилось видео, как девушка бросилась под поезд метро в Киеве
02.12.21 22:13

Ученые придумали жвачку, «ловящую» коронавирус прямо во рту
02.12.21 19:00

Главные новости за 2 декабря 2021 года
02.12.21 16:50

В Кабмине придумали еще один способ неожиданно потратить «вовину тысячу»
29.11.21 21:00

Худший день президента: Зеленского собираются унизить в зале Верховной Рады, - соцсети
29.11.21 14:07

«Ласунка» решила подсластить украинцам зиму
29.11.21 11:23

Диетолог поведала, какой орех – самый вредный
01.12.21 10:47

Украинская судебная система в сфере защиты прав детей не соответствует стандартам - правозащитник Европы Мариус Рейкерос
27.11.21 05:57

День основания Национальной академии наук Украины: какой праздник отмечается 27 ноября 2021 года
02.12.21 00:01

Диетолог призвала хотя бы временно отказаться от кофе
30.11.21 11:41

В «Слуге народа» рассказали, сколько платят украинцам за участие в «госперевороте»
29.11.21 09:54

Рабочая неделя началась с обвала курса гривны
30.11.21 19:14

Одиозного депутата Киву разжаловали из кандидатов наук
30.11.21 07:04

Диетолог поведала о небывалой пользе свеклы
Фото и Видео
Меркель провели с должности канцлера факельным шествием и панк-роком
Меркель провели с должности канцлера факельным шествием и панк-роком
Меркель провели с должности канцлера факельным шествием и панк-роком
Меркель провели с должности канцлера факельным шествием и панк-роком
Появилось видео, как московские дворники эпично подрались из-за снега
Появилось видео, как московские дворники эпично подрались из-за снега
Кличко рассказал, когда и как подорожает проезд в Киеве
Кличко рассказал, когда и как подорожает проезд в Киеве
Появилось видео, как девушка бросилась под поезд метро в Киеве
Появилось видео, как девушка бросилась под поезд метро в Киеве
При обыске у главного антифашиста Кивы якобы нашли картину в образе Бенито Муссолини, – СМИ
При обыске у главного антифашиста Кивы якобы нашли картину в образе Бенито Муссолини, – СМИ
Против Меган Маркл выдвинули пикантные обвинения
Против Меган Маркл выдвинули пикантные обвинения
Антивакцинаторы за две недели собрали почти 1 млн гривен для освобождения своего лидера Стахива
Антивакцинаторы за две недели собрали почти 1 млн гривен для освобождения своего лидера Стахива
Запуск украинского спутника перенесли на начало следующего года
Запуск украинского спутника перенесли на начало следующего года
Правоохранители наглухо перекрыли все подступы к Верховной Раде, пока там выступал президент
Правоохранители наглухо перекрыли все подступы к Верховной Раде, пока там выступал президент
Зеленский сделал резонансное заявление, адресованное врачам
Зеленский сделал резонансное заявление, адресованное врачам
fraza.com
Новости блогосферы
24.11.21 21:18

Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
17.11.21 22:28

Зачем англо-саксы провоцируют Россию?
08.11.21 22:10

Европу атакует хтоническая сила
05.11.21 11:45

В Украине сокращается количество профессионалов и катастрофически растет уровень бедности

Опрос

Чем закончится война Ахметова с Зеленским (Коломойским)?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.