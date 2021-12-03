НБУ впервые в истории приостановил деятельность коллекторов, на которых жаловались должники

Главное: НБУ впервые приостановил лицензию коллекторской компании из-за жалоб потребителей.

Детали: Национальный банк Украины зафиксировал нарушение закона о взаимодействии коллекторов с потребителями у ООО «Кредитпроминвест» и ООО «ФК «Премиум актив». Как сообщает пресс-служба регулятора, речь идет о нарушении требований этического поведения при урегулировании просроченной задолженности.

При этом, как утверждается, НБУ уже трижды за год налагал штрафы на «Кредитпроминвест» за нарушение требований этического поведения. Финучреждение совершило аналогичное нарушение, которое является систематическим.

Таким образом НБУ временно остановил действие всех лицензий компании по причине систематичности нарушений и большого объема обращений граждан по поводу неэтичного поведения.

С даты приостановки лицензий и до принятия НБУ решения об их возобновлении компания теряет право, в частности, заключать или продлевать договоры о предоставлении услуг с клиентами по виду финуслуг, на предоставление которых были выданы лицензии.

Что касается «Премиум актива», то Нацбанк наложил на компанию максимальный штраф в 102 тысячи грн по тем же причинам — систематичность и объем обращений граждан.

В тему: 19 марта 2021 года Верховная Рада Украины приняла закон, ужесточающий требования к работе компаний, занимающихся взиманием долгов и защищающий права должников. В соответствии с ним в работе коллекторов вводится целый ряд серьезных ограничений.

Осенью того же года Нацбанк впервые оштрафовал коллекторскую компанию ООО «КРЕДИТПРОМИНВЕСТ» на 102 тыс. грн за нарушение обновленного законодательства в сфере взыскания долгов.