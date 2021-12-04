Стали известны самые популярные смайлики уходящего года

Главное: В 2021 году пользователи интернета чаще всего использовали в качестве эмодзи «слезы радости» и красное сердечко.

Детали: «Консорциум Юникода», создавший стандарт кодирования символов, включающий в себя знаки почти всех письменных языков мира составил рейтинг самых популярных эмодзи в уходящем году. Как сообщает «Украинская правда. Жизнь», в ходе исследования выяснилось, что смайлики как форму общения используют 92% пользователей интернета.

Среди всех видов эмодзи наиболее популярным оказался «слезы радости» — его используют 5% пользователей. На втором месте оказалось «красное сердце».

В десятку самых популярных эмодзи также попали:

— смех до слез;

— рука с большим пальцем вверх или «класс»;

— рыдающий смайлик;

— сложенные руки, как в молитве;

— воздушный поцелуй;

— улыбающееся лицо с сердечками;

— влюбленный смайлик с сердечками в глазах;

— просто улыбающееся лицо.

Наименее популярными среди эмодзи оказались национальные флаги.

В тему: В ноябре 2017 года Украина попросила Google и Apple создать эмодзи в виде борща.