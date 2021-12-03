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Новости > Киевлян предупредили о крайне неприятном погодном явлении в ближайшие сутки

Киевлян предупредили о крайне неприятном погодном явлении в ближайшие сутки

Александр Панько
03.12.21 17:16
225
Киевлян предупредили о крайне неприятном погодном явлении в ближайшие сутки

Главное: Сегодня вечером и завтра днем на дорогах Киев ожидается гололедица. В городе объявлен I уровень опасности (желтый).

Детали: Киевская городская государственная администрация призывает жителей столицы быть осторожными, передвигаясь по городу во время гололедицы вечером 3 декабря и днем 4 декабря. Как сообщате пресс-служба, водителям рекомендуется:

— соблюдать скоростной режим, дистанцию ​​и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

— при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;

— не забывать включать габаритные огни или противотуманные фонари;

— в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами.

Пешеходам советуют:

— ходить не спеша, ноги слегка расслабить и чуть-чуть согнуть в коленях, и ступать на всю подошву;

— не держать руки в карманах — это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга;

— при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу — попытаться быстро присесть, чтобы удержаться на ногах;

— быть внимательными и на тротуарах, потому что автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

— учитывать, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

Пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части — переходить дорогу только в определенных местах на разрешающий сигнал светофора.

Также в КГГА напоминают водителям, что в период ухудшения погодных условий не стоит оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать спецтехнике. Автомобили, мешающие дорожникам, эвакуируют.

В тему: В начале 2021 года власти Львова решили использовать для борьбы с гололедом на парковых тропинках кофейную гущу. Как объяснили в горсовете, она имеет абразивные свойства и эстетичнее смотрится в парках

Тэги: Киев, дорога, гололед, погода, Киевская городская государственная администрация, опасность, непогода, авто

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