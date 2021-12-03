Итальянец пришел на вакцинацию с искусственной рукой

Главное: В одном из центров вакцинации в Италии мужчина попытался обмануть сотрудников и сделать прививку в силиконовую руку.

Детали: На днях в центр вакцинации в итальянском муниципалитете Бьелла пришел 50-летний мужчина, который хотел получить первую дозу вакцины от коронавируса. Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на главу региона Пьемонт Альберто Чирио, с собой он принес силиконовую дельтовидную мышцу.

Таким образом, он рассчитывал, что сможет обмануть систему и получить зеленый сертификат, по сути, не пройдя вакцинацию.

Однако обман не прошёл. Несмотря на то, что силиконовая кожа была очень похожа на настоящую, цвет и восприятие вызывали подозрение у медицинского работника, который попросил мужчину показать всю руку.

Несомтря на убедительные просьбы, медики вызвали полицию.

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