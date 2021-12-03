В Киеве недовольный ремонтом мужчина подстрелил строителя

Главное: В Киеве из-за некачественного выполнения ремонтных работ между двумя мужчинами произошел конфликт в общественном месте. В итоге один из участников применил оружие, ранив другого в ногу.

Детали: 3 декабря в полицию Киева поступило сообщение о стрельбе на проспекте Леся Курбаса в Святошинском районе. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, по указанному адресу дежурный направил патрульных полицейских, следственно-оперативную группу и бригаду «скорой».

На месте происшествия правоохранители установили, что во время выяснения отношений из-за некачественного выполнения ремонтных работ между двумя местными жителями началась драка.

По данным следователя, в ходе конфликта злоумышленник достал предмет, похожий на пистолет, и сделал несколько выстрелов в сторону потерпевшего.

В итоге 24-летнего киевлянина с травмой ноги госпитализировали в больницу, где оказали необходимую помощь, после чего отпустили домой.

Злоумышленник, 1969 г. р., был задержан. У него был обнаружен и изъят револьвер «Флобер», который направили на экспертизу.

Начато уголовное производство по статье о грубом нарушении общественного порядка с применением предмета, специального приспособленного для нанесения телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

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