«Нам нужна одна победа»: в России умерла известная актриса театра и кино Нина Ургант

Главное: В Санкт-Петербурге после продолжительной болезни скончалась российская актриса Нина Ургант, исполнившая песню «Здесь птицы не поют» в фильме «Белорусский вокзал». Ей было 92 года.

Детали: В Санкт-Петербурге на 93-м году жизни умерла российская актриса театра и кино Нина Ургант. Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Александринского театра, в 2014 году она утверждала, что у нее диагностировали болезнь Паркинсона.

Справка: Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луге Ленинградской области. С 1954 года она выступала на сцене Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, а затем работала в Ленинградском академическом театре драмы имени Пушкина. Свою первую большую роль в кино она получила в 1964 году, когда снялась в ленте Игоря Таланкина «Вступление».

После этого были роли в фильмах «Волшебная сила», «Я родом из детства», «Красавец-мужчина», «Сыновья уходят в бой», «Премия» и «Укротительница тигров». Однако наибольшую известность ей принесла картина «Белорусский вокзал», где Ургант исполнила песню знаменитую песню «Здесь птицы не поют».

Прекратила сниматься в кино после фильма «Азиат», вышедшего в 2008 году.

Нина Ургант была матерью актера Андрея Урганта и бабушкой телеведущего Ивана Урганта. Она трижды была замужем. Ее отношения с последним мужем, артистом балета и писателем Кириллом Ласкари, продлились семь лет.