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Новости > Под Новый год центр Киева превратится в самый большой вертеп Европы

Под Новый год центр Киева превратится в самый большой вертеп Европы

Автор: «Фраза»
03.12.21 15:32
81
Под Новый год центр Киева превратится в самый большой вертеп Европы

Главное: В Киеве на 19 декабря традиционно зажгут главную елку страны. Кроме того, на Софийской площади и Владимирском проезде до 16 января будет работать новогодне-рождественский ярмарочный городок. Также праздничные локации обустроят в Центральном парке культуры и отдыха Киева (Мариинский парк, эстрада Городского сада).

Детали: Нынешняя тема главной праздничной локации на Софийской площади будет посвящена ночи, когда родился Иисус Христос. Как сообщает Киевская городская государственная администрация, основу новогоднего дерева украсят в виде традиционного вертепа.

Вокруг елки можно будет увидеть фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.

Планируется, что этот вертеп будет самым большим в Европе. Новогоднее дерево будут украшать 10 тысяч украшений — игрушки красного и золотого цвета.

Праздничная елка высотой 31 м засияет 10-километровой гирляндой теплого света в виде большого купола.

Вокруг елки разместят фотозоны, детские игрушки, мастерскую, музей новогодних украшений, сцену.

В ярмарочный городок будут вести четыре празднично украшенные арки, с четырьмя люстрами в центре каждой.

Вокруг памятника Богдану Хмельницкому разместят каток.

Также на площади разместят теплую арт-зону для отдыха, там посетителей будут встречать яркие кометы, символизирующие рождественские звезды.

На Владимирском проезде будет работать ярмарка и фудкорт. Еду будут готовить в стиле «стрит-фуд»: бутерброды и снеки, которые удобно взять и отойти, сохраняя социальную дистанцию.

Главную елку страны на Софийской площади традиционно засветят 19 декабря. На Софийской площади и на Владимирском проезде до 16 января будет работать новогодне-рождественский ярмарочный городок.

Также праздничные локации обустроят в Центральном парке культуры и отдыха Киева (Мариинский парк, эстрада Городского сада).

В тему: 29 ноября в центре Киева начали установку так называемой главной новогодней елки страны. В этом году устанавливать и украшать ее будут дольше обычного.

Напомним: В канун и сразу после Нового года украинцы будут иметь три раза по три выходных дня подряд.

Тэги: праздник, Новый год, Киев, Рождество, елка, Иисус Христос, празднование, вертеп

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