На следующей неделе украинцев ожидает ярчайший звездопад

Главное: На следующей неделе в Украине можно будет увидеть «звездопад» из 100 метеоров в час.

Детали: 14 декабря в небе над Украиной можно будет наблюдать пик метеорного потока Геминид. Как сообщает пресс-служба Национальной академии наук Украины, увидеть яркое природное явление можно будет при благоприятных погодных условиях около 3 часов, когда Луна уже зайдет за горизонт.

«Можно будет полюбоваться великолепной картиной зимних созвездий Ориона, Тельца, Извозчика и др., украшенной интенсивным „звездопадом“, ведь, по прогнозам, в течение часа будет вылетать около 100 метеоров», — рассказал астроном Главной астрономической обсерватории НАН Иван Крячко.

Справка: Геминиды — один из самых мощных метеорных потоков. Был открыт в конце XIX века. В пик активности наблюдается около 100 метеоров в час. Метеоры Геминид отличаются и большой яркостью. Много болидов. Поток летит не навстречу Земле, а догоняет её, потому скорость метеоров невысокая (около 35 км/с).

В тему: В августе 2021 года астрофизики из США объяснили необычное поведение астероида Фаэтон, который является источником метеорного потока Геминиды, выделениями натриевого пара.